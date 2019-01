Besikerssifers websteeën juster yn ‘e hobbel

Mennichien dy’t webstee hat dat yn WordPress makke is, hat him der juster grif oer fernuvere dat syn siden hommels út de graasje wiene. Rûnom op ‘e sosjale media melden tiisdei minsken dat de besikerssifers gâns leger leine as oars. Dat is lykwols net perfoarst it gefal. JetPack, de populêre statistykynstekker fan WordPress, wie juster yn ‘e hobbel. Dat makke dat lang net alle besikers fan websteeën yn ‘e statistykjes opnommen wurden binne.

Statistykjes op in protte WordPress-websteeën seagen der juster likernôch sa út: