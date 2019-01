Arno Brok bêste bestjoerder

Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok is de priis fan ‘bêste bestjoerder fan de lêste tsien jier’ takend. Hy krige dy saneamde oeuvrepriis ôfrûne tongersdei yn Helmond út hannen fan sekretaris-generaal Maarten Schurink fan it ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes. It wie dizze kear wat spesjaals, omdat de priis foar de tsiende kear útrikt waard. De ferkiezing wurdt alle jierren organisearre troch it magazine Binnenlands Bestuur.

Dat Brok (50, VVD, Frjentsjer) de priis krige wie omdat er yn it ôfrûne desennium it faakst foar de titel fan bêste bestjoerder foardroegen waard, sûnder dat er him ek krige. Wol krige er yn 2012 de boargemasterspriis fan de minister fan Ynlânske Saken.

Brok is tige mei de priis ynnommen, mar seit: “Dochs past hjir ek it klisjee: ik doch gewoan myn wurk. Ik wol it amt sa goed mooglik útoefenje en in priis is dan wol it lêste dêr’t men oan tinkt. Foar in oeuvrepriis achtsje ik mysels noch wat jong. Ik gean gewoan troch mei myn wurk.’’

Foardat Brok yn maart 2017 kommissaris fan de Kening yn Fryslân waard, wie er boargemaster fan Dordrecht (2010-2017) en fan Snits (2003-2010). Syn bestjoerlike karriêre begûn er as wethâlder fan Ljouwert (1998-2003), neidat er dêr earst riedslid wie.