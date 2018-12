Ynklusive arbeidsmerk; DDFK jout it goede foarbyld

De DDFK-gemeenten (Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân c.a.) hawwe neffens de lanlike rjochtline it ôfrûne jier mear as genôch minsken mei in arbeidsbeheining oannommen. Mei 25,6 banen hellen de gemeenten de doelstelling fan 14,2 banen royaal. De ôfspraken en doelstellingen komme út it Sosjaal Akkoart dat de oerheid, it bedriuwslibben en de fakbûnen yn 2013 sletten hawwe.

Baneôfspraak

Minsken mei in arbeidsbeheining hawwe faak muoite om in baan te finen. Yn it sosjaal akkoart is ôfpraat dat yn 2026 der 125.000 ekstra banen foar dy kategory binne mei 25.000 dêrfan by de oerheid. In protte oerheidsorganisaasjes bliuwe benefter.

Ambysje

DDFK-gemeenten achtsje it belangryk om het goede foarbyld te jaan. Mei it tsjintwurdige tal baanôfspraken komt de amtlike organisaasje fan de nije gemeente Noardeast-Fryslân yn de kommende jierren hieltyd boppe de lanlike noarm út. De direksje is fan doel om dy doelstelling te ferromjen en wêr’t dat mooglik is nije funksjes yn te stellen.

De meiwurkers mei in arbeidsbeheining wurde op dit stuit ûnder mear ynset by licht administratyf wurk, de bûtentsjinst, himmelwurk, catering of koerierswurk.