Troch Henk Wolf

Op Facebook seach ik in skoftsje lyn de njonkensteande tekst foarbykommen. It is in foarbyld fan it gebed Us Heit yn it Frysk fan ein sechstjinde ieu. De tekst sjocht der o sa eksoatysk út, mar dat komt benammen troch de stavering. Wa’t him lûdop lêst, fernimt dat it ferskil mei ús Frysk lytser is as dat er earst tocht hie.

Under de tekst stiet ‘Us Heit neffens de âldst oerlevere tekst (1597)’ en dat blykte in betiizgjende rigel te wêzen, want op Facebook mienden guon dat it de âldste Fryske tekst wêze soe. Dêr is fansels neat fan wier. Der binne folle âldere teksten yn it Aldfrysk fûn en ek fan taalstadiums dêr’t net fan wis is oft se al Frysk hite meie of dat se hearre by in eardere taalfaze doe’t it Frysk en oare talen eins noch mei-inoar ien Germaanske taal foarmen. Oant rûchwei 1550 wie it Aldfrysk as skriuwtaal yn gebrûk yn wat no de provinsje Fryslân is, dêrnei ferfoel it ta in sprektaal en naam it Nederdútsk/Nederlânsk/Hollânsk (dêr’t doe noch gjin dúdlik ûnderskied tusken bestie) de rol as skriuwtaal oer. It Us Heit út 1597 is dus opskreaun yn de tiid dat der amper mear Fryske wurden op papier set waarden.

De wurden binne dan ek net opskreaun troch in Fries, mar troch in Flaming, mei de eksoatysk klinkende namme Bonaventura Vulcanius (hoewol’t syn famylje fanâlds De Smet hite). Vulcanius wie taalkundige en hat yn syn boek De literis et lingua Getarum siue Gothorum de Fryske ferzje fan it Us Heit opnaam. Dy hat yn de frisistyk in bysûndere status, net omdat it de âldste Fryske tekst wêze soe (want dat is er net), ek net om’t er de âldste Fryske ferzje fan it Us Heit wêze soe (want der in op syn minst ien fragmint fan in âldere ferzje bekend), mar omdat er de earste tekst is dêr’t it wurd heit (of alteast in dúdlik herkenbere foargonger dêrfan) foarkomt.

Heit is nammentlik in bysûnder wurd. As men sjocht nei besibbe talen, dan ha dy allegear in wurd dat sichtber ûntstien is út it Germaanske wurd fader, dat sels wer besibbe is oan wurden yn oare Yndo-Europeeske taalfamyljes, lykas it Latynske pater.

Oer it komôf dat mysterieuze wurd heit wurdt al heel lang diskusjearre. De measte taalkundigen fermoedzje dat it út de bernetaal komt, lykas hjoed de dei bygelyks heity. Moderne famkesnammen sa as Nynke binne ek ûntstien as ynformele farianten fan âldere nammen. In aardige observaasje is dien troch W.J. Buma, dy’t yn 1988 (‘Nijfrysk heit‘ yn Us Wurk XXXVII, side 68-73) beskreau dat er farianten fan it wurd heit ek yn it East-Frysk, Grinslânsk, Hollânsk en ferskate Dútske dialekten oantroffen hie. Hy stelde út dat it wurd yn de Germaanske talen altyd al bestien hie, mar allinnich yn it Frysk no noch bestiet.