Winterske bernewurksjops yn it Princessehof

Noch op syk nei in leuk útstapke yn de krystfakânsje? Fan 27 o/m 30 desimber en fan 2 o/m 4 jannewaris binne der alle dagen twa wurksjops foar bern yn Keramykmuseum Princessehof. Hja skilderje winterske kûmen en meitsje har eigen krystbeamhingers fan klaai. Fjouwer bern kinne fergees oan de wurksjops meidwaan op fertoan fan in folwoeksene mei in yntreekaartsje. Oanmelde kin op de dei sels yn de museumhal.

Under lieding fan in museumdosint dogge de bern earst ynspiraasje op yn it museum. Hja ûntdekke it stedspaleis en yn de útstallings sjogge se winterske patroanen en tekeningen. Dêrnei meie se sels oan ’e slach en beskilderje se in eigen winterske kûm. De wurksjop is ornearre foar bern fan 4 jier ôf en begjint om 13.00 oere.

Krystbeamhingers

Fersierje de krystbeam mei in eigenmakke hinger. Bern sille by dizze wursjop oan ’e slach mei klaai en foarmkes en boetsearje sels in krystbeamhinger. Nei ôfrin meie de hingers mei nei hûs ta en kinne se fuortdaliks yn ’e krystbeam. De wurksjop is ornearre foar bern fan fjouwer jier ôf en begjint om 14.00 oere.

De twa wurksjops binne alle dagen fan tongersdei 27 o/m snein 30 desimber en fan woansdei 2 o/m freed 4 jannewaris. Oanmelde kin op de dei sels yn de museumhal. Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan it Princessehof.

Utstallings

Pakes, beppes, âlden of fersoargers kinne ûnderwilens genietsje fan de útstallings fan it Princessehof. Mei Made in Holland: 400 jier wrâldmerk presintearret it Princessehof in spraakmeitsjende útstalling oer fjouwer Nederlânske súksesferhalen: Delftsk blau, Maastrichtsk ierdewurk, art-nouveaukeramyk en Dutch Design. Oan ’e hân fan ymposante blompiramides, kleurryk boerebûnt, populêr Goudsk platiel en de eigenwize ûntwerpen fan Maarten Baas ûntdekke jo hoe’t Nederlân in wrâldspiler wurden is op it mêd fan keramyk.

Op de twadde ferdjipping binne in trijetal hjoeddeiske útstallings te sjen, wêrûnder Design#4: Jelle Mastenbroek mei muzikale masines en Lennart Lahuis: Land Slides mei wurken út syn Brútstap-searje.