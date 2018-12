Waarpraatsje: tige skier

DE JOUWER – Nei in skiere tongersdei sil der de kommende dagen net folle feroarje.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn. It soe sa út en troch in bytsje reine kinne. By in swakke súdwestewyn wurdt it 4 graden.

Freed is de loft ek berûn en kin it op ’e nij sa út en troch wat reine. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 7 graden.

Sneon feroaret der net folle oan it waar. It wurdt sels noch in bytsje mylder.

Jan Brinksma