Waarpraatsje: ritich wykein

DE JOUWER – Nei in strieminne freed wurdt it yn it wykein noch net folle better.

Yn ’e nacht fan freed op sneon is de loft berûn en falle der inkelde buien, miskien wol mei hagel en tonger. De weste- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Sneon is de loft foar it grutste part fan ’e tiid berûn. Der is noch hieltyd kâns op in bui. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Snein bliuwt it ek net drûch. It is op ’e nij myld foar de tiid fan it jier en de sinne sjoche wy, nei alle gedachten, net. De wyn jout him wol wat del.

Nei it wykein wurdt it wat kâlder en it bliuwt in pear dagen drûch.

Jan Brinksma