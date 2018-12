Waarpraatsje: mylde jierwiksel

DE JOUWER – Nei al wer in skiere dei, sil de jierwiksel myld en, sa goed as, drûch ferrinne.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is de loft berûn. Der kin sa út en troch wat storein falle. De wyn komt út it westen en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 8 graden.

Aldjiersdei is de loft op ’e nij berûn. Sa út en troch in bytsje storein is net hielendal útsletten. By in matige westewyn bliuwt it 8 graden.

Nijjiersdei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma