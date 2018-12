Waarpraatsje: hast gjin sinne

DE JOUWER – Oan it skiere waar liket mar gjin ein te kommen. Takomme wike sille wy de sinne ek net folle sjen.

Yn ’e nacht fan sneon op snein is de loft berûn, mar in opklearring is net hielendal útsletten. It bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it noardwesten en jout him del. Boppe it fêstelân oant matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Snein is de loft ek berûn, mar miskien sjogge wy noch in glimp fan de sinne. It bliuwt, nei alle gedachten, drûch. By in matige weste- oant súdwestewyn wurdt it 8 graden.

Yn ’e nije wike bliuwt it skier. Moandei en tiisdei is it myld, fan woansdei ôf wurdt it in bytsje kâlder.

Jan Brinksma