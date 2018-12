Waarpraatsje: griene kryst

DE JOUWER – Nei in tige hjerstich wykein krije wy no inkelde drûge dagen.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en kin it earst noch wat reine. Letter binne der ek opklearringen, mar in bui is net útsletten. De wyn is swak en komt út it noarden. It wurdt in graad as 3.

Moandei wikselje bewolking en (wat) sinne inoar ôf. It bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn is swak en komt op ’e nij út it noarden. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Op beide krystdagen bliuwt it, sa goed as, drûch. It wurdt dan 5 graden. In griene kryst dus!

Jan Brinksma