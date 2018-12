Waarpraatsje: gjin winter

DE JOUWER – Nei in kreaze earste krystdei en in tige skiere twadde krystdei, bliuwt de winter foarearst fier fuort.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn. De sude- oant súdwestewyn is swak, by de kust lâns matich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Tongersdei is de loft berûn, mar geandewei is der ek kâns op wat sinne. Hoefolle en hoelang oft de sinne skine sil, is tige lêstich oan te jaan. By in swakke sude- oant súdwestewyn wurdt it 6 graden.

Freed feroaret der net folle. De kâns op skier waar is grut.

Jan Brinksma