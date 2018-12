Waarpraatsje: drûge krysttiid

DE JOUWER – Nei in kreaze moandei sjocht it der mei de krystdagen ek goed út.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn mar in opklearring is net útsletten. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Earste krystdei is de loft berûn mar der binne, nei alle gedachten, ek inkelde opklearringen. By in matige westewyn wurdt it 6 graden.

Op twadde krystdei feroaret der net folle oan it waar. Neist bewolking is in opklearring net útsletten. By in matige súdwestewyn wurdt it 5 graden.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it ek, sa goed as, drûch. De sinne sjogge wy dan net folle.

Noflike krystdagen!

Jan Brinksma