Waarpraatsje: drûge jierwiksel

DE JOUWER – De lêste dei fan 2018 wie ek skier. Op nijjiersdei sille wy de sinne miskien wer efkes sjen.

Mei de jierwiksel is de loft berûn en in drupke rein is net hielendal útsletten, mar folle sil it net wêze en de kâns op drûch waar is grut. De wyn komt út it westen en is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt in graad as 8.

Nijjiersdei is de loft earst berûn en kin it in skoft reine. Letter op ’e dei binne der ek inkelde opklearringen. De wyn giet nei it noardwesten en hellet oan. Op it fêstelân wurdt de wyn matich oant frij krêftich. By de kust lâns stiet in stik mear wyn. It wurdt 8 graden.

Woansdei it it drûch en sjogge wy de sinne miskien efkes wat langer.

Noflike jierwiksel!

Jan Brinksma