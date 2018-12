Ried fan de Fryske Beweging siket nije bestjoersleden

Om’t de Ried fan de Fryske Beweging graach in skerp each hâlde wol op wat der spilet op it mêd fan Frysk, Friezen en Fryslân jilde der beheinde terminen foar bestjoersleden: de basistermyn fan fjouwer jier kin heechstens twa kear ferlinge wurde. Sadwaande gean der oan de ein fan 2018 twa bestjoersleden ôf: Siem van der Vlas, ûnder oaren ferantwurdlik foar de Fryske Reklamepriis en kontakten mei oare organisaasjes en Renze Valk, as skriuwer jierrenlang suver de ferpersoanliking fan de Fryske Beweging. Dêrneist naam polityk adviseur Sybren Posthumus op de lêste bestjoersgearkomste ôfskied.

Bestjoersleden wurde ornaris ôffurdige troch oansletten organisaasjes mar kinne likegoed út de fermiddens fan de stipers komme. De lêste tiid binne al inkele nije bestjoersleden ferwolkomme, mar mei it each op alles wat de Ried op priemmen hat, is der noch hieltyd plak foar nije. Wa’t warber wêze wol foar Fryslân, Friezen en Frysk kin sollisitearje fia dit kontaktformulier. Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer wat de Ried fan de Fryske Beweging op it heden allegearre by de ein hat.

Op de foto sprekt fise-foarsitter Pier Bergsma (steand), tusken in omsittend laach fan bestjoersleden, Van der Vlas (tredde fan rjochts) en Posthumus (fjirde fan rjochts) ta yn Restaurant Noflik yn Easterein. Valk wie omreden fan sykte net oanwêzich.