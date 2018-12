Rêder fan It Nijs giet mei pensjoen

Neidat de Frysktalige nijsside It Nijs in pear jier aardich draaid hie, rekke de Ried fan de Fryske Beweging as oanbieder fan It Nijs frijwat oantangele mei de kontinuïteit fan de berjochtjouwing. De doedeistige opset fan it wurkjen mei in grut tal meiwurkers dy’t sa út en troch wat kopij oanleveren joech te min garânsjes dat der alle dagen nije berjochten publisearre wurde koene – lykas fan in nijsside ferwachte wurde mei – benammen doe’t guon frijwilligers it nei in skoft te bannich fûnen en hieltyd minder dienen of hielendal ôfheakken. De Ried wie sadwaande tige ynnaam mei Kees van der Beek dy’t him ree toande en set him, doe’t er út it wurk rekke, alle dagen in tal oeren yn foar It Nijs. Dêrmei hat Kees It Nijs doe rêden.

No fynt Kees it tiid en gean mei pensjoen. Dat kin er yn prinsipe frijwat rêstich dwaan om’t de kontinuïteit fan de berjochtjouwing by It Nijs yn de tuskentiid garandearre is trochdat der neist de frijwilligers ek inkele betelle krêften alle dagen mei warber binne. Lykwols spilet Kees noch hieltyd net swak by en sadwaande sil syn wurk o sa mist wurde. Mar fansels fergunne we it him net dat er it no nei al dy jierren einlings ris wat tuike-oan dwaan kin.

Op in redaksgearkomste okkerlêsten hat it Riedsbestjoer syn wurdearring foar Kees syn jierrenlange kontinue skreppen al blike litten, mar no’t it dan wier safier is, wolle we der op Kees syn eigen medium ek noch efkes omtinken oan jaan.

Tige, tige tank, Kees en genietsje tenei fan dyn frije tiid!

It deistich bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging