Nei it Krystkongres fan de Fryske studinten

Fuortdaliks nei it sympoasium op de earste kongresdei (sjoch https://www.itnijs.frl/2018/12/krystkongres-fryske-studinten-2018/) begûn de pykoere: in oere lang jilden alle drankjes in euro. Dêrtroch waard der grif bunkere foar de kommende oeren. It jûnsiten wie stamppot. Dat rekke grutdiels op troch de hongerige studinten.

Yn de kabaretkriich stride ferskate minsken fan de studinteferieningen troch in stikje kabaret om de winst. Dy waard wûn troch FFJ Bernlef. Twa leden namen op de wize fan de ‘Liwwadder blues’ it WSSFS en Bernlef yn ’e maling. It sil nea wat wurde ast in WSSFS’er of in Bernleffer bist.

Dêrnei wie it tiid foar Global Division. Dy band út Harns en omkriten wiksele covers mei syn eigen nûmers ôf. Yn it skoft waarden noch de bierkriich en dellekriich holden. By de iene moast der sa hurd mooglik bier dronken wurde en by de oare sa folle mooglik frikandellen iten wurde. It feest gie troch oant de lette oerkes.

De freeds wie der in wiidweidige brakke brunch. Dêrnei koe eltsenien syn eigen paad wer gean. In lyts groepke bleau yn de Bogt fen Guné benefter om it feest troch te setten.