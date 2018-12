Minister moat reagearje op ideeën Fryske Beweging

De Ried fan de Fryske Beweging rêdt it op en freegje mei sukses omtinken foar it Frysk yn De Haach. Soks nei oanlieding fan it ôfsluten fan in nije bestjoersôfspraak oer de Fryske taal en kultuer tusken it Ryk en de Provinsje Fryslân. De Ried fan de Fryske Beweging is net tefreden mei wat dêr yn stiet.

Lêbje is fansels altyd maklik en dêrom tocht it deistich bestjoer in goed foarbyld te jaan mei in advystekst foar dy bestjoersôfspraak. Dy saneamde skaadbestjoersôfspraak wie fan ‘t simmer klear en is doe al oanbean oan de Provinsje, sadat er brûkt wurde koe foar de wurklike oerienkomst. Doe’t dy kaam, fûn de Ried lykwols noch lang net genôch fan syn suggestjes werom. Advysorgaan foar it Frysk DINGtiid is ek frijwat kritysk oer de nije bestjoersôfspraak. Dêrom teach in delegaasje út de fermiddens fan de Fryske Beweging nei De Haach om dêr in petysje oan te bieden oan de Keamerkommisje foar Ynlânske Saken. Dy hat der daliks al oer praat. Yn in brief fan de Twadde Keamer, dy’t it Riedsbestjoer ôfrûne wike krige, stiet dat de kommisje formeel kediisd hat en freegje oan minister fan Ynlânske Saken – Kajsa Ollongren – in reaksje op de skaadbestjoersôfspraak.