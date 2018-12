Meitsje dyn eigen ets of portret yn it Frysk Museum

Yn de krystfakânsje is der fan alles te dwaan yn it Frysk Museum. Fan 27 oant en mei 30 desimber en fan 2 oant en mei 4 jannewaris binne der alle dagen twa kreative wurksjops foar bern. Hja skilderje krekt as Rembrandt in selsportret of gean oan ’e slach mei in eigen ets. De wurksjops binne fergees foar maksimaal fjouwer bern op fertoan fan in folwoeksene mei in yntreekaartsje. Oanmelde kin op de dei sels by de aktiviteitebaly yn de museumhal.

Museumdosint

Alle wurksjops wurde begelaat troch in museumdosint. It skilderjen fan in selsportret is gaadlik foar bern fan fiif jier ôf. De wurksjop etsen is gaadlik foar bern fan acht jier ôf. Foarôf reservearje foar de wurksjops is net mooglik, oanmelde kin op de dei sels by de aktiviteitebaly. By oanfang fan de wurksjops wurde de bern ophelle yn de museumhal, begelieding fan in folwoeksene is tastien, mar net nedich. Nei ôfrin bringt de museumdosint de bern wer werom nei de museumhal.

Folwoeksenen

Yn de krystfakânsje is der foar folwoeksenen ek genôch te dwaan. Rembrandt van Rijn en syn Fryske frou nimme de besiker mei op in romantyske reis nei de 17e iuw. Mei mear as 250 foarwerpen en mar leafst 23 wurken fan de Hollânske master sels dûkt Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw yn it leafdeslibben fan de Gouden Iuw. Besjoch ek Phantom Limb: Art beyond Escher, noch mar te sjen oant en mei 6 jannewaris. De útstalling set jins sintugen op skerp: stap bygelyks yn de ynstallaasje fan Matthijs Munnik, Luminal, dêr’t men jinsels yn in ûneinige, kleurrike leechte waant.

It museum is de hiele krystfakânsje iepen op tiisdeis o/m sneins fan 11.00 en 17.00 oere en ticht op earste krystdei en nijjiersdei.