Meitinke oer húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke

Tongerdeitejûn 17 januari 2019 organisearret de gemeente Waadhoeke in gearkomste oer it húsfêstjen fan arbeidsmigranten. It kolleezje fan B&W nûget elkenien dy’t him by dat ûnderwerp belutsen fielt, út om mei te tinken.

De húsfêsting fan arbeidsmigranten is in dreech fraachstik mei ûnderskate kanten en dêr’t in soad minsken har by belutsen fiele. Yn novimber hat der al in gearkomste west, dêr’t in soad partijen oan dielnamen. Dy rôpen de gemeente op om in ferfolch te organisearjen.

Dat sil op 17 januari om 19.30 oere wêze yn doarpshûs Nij Franjum te Marsum. Dan wurdt de folgjende stap set yn it proses om mei oplossingen te kommen dêr’t belutsenen har yn fine kinne. It lanlik ekspertisesintrum Flexwonen helpt dêrby (www.flexwonenarbeidsmigranten.nl). Der wurdt ek ôfpraat hoe’t it fierder sil. Dy jûn en it ferfolch wurde begelaat troch KAW, in ûnôfhinklik advysburo mei ûnderfining op it mêd fan wenningmerkfraachstikken (www.kaw.nl).

Hanthavening

De gemeente hat ûnderwilens de hanthavening ek oanpakt. Yn Berltsum en Easterbierrum hawwe goede petearen fan de belutsen partijen yn dy plakken west, dêr’t ek ôfspraken yn makke binne. Dat sil ek dien wurde yn oare plakken dêr’t om hanthavening frege wurdt.