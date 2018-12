In protte fakânsje-aktiviteiten fan It Fryske Gea

Foar bern en folwoeksenen organisearret It Fryske Gea yn de krystfakânsje allegear aktiviteiten. Fan sneon 22 desimber oant en mei snein 6 jannewaris is der in protte te belibjen yn de natuer yn Fryslân. Ekskurzjes foar jong en âld, mei de boat en kuierjend en aparte aktiviteiten foar de bern. Te folle om op te neamen. Dêrom is it allegear hjir te finen: fjouwer siden mei folsleine ynformaasje.