Gedicht: Longerje

Longerje

Hy longeret nei de waarmte fan syn gleon fjoer,

dat ea sa fûl baarnde yn syn hommels brutsen hert.

Hy longeret nei de wylde tiid fan passy en aventoer,

mar koe de lust net hâlde en hat no smert.

Jûns stoareaget er tryst oer syn skrok lizzend lân

en tinkt nei oer syn drôvich deistich bestean.

Dêr stiet er mei syn swijende ienlikheid yn ’e hân,

wylst flymkâld de wyn him nestelet yn syn klean.

As moarns de sinne him yn ’e lannen fynt,

yn syn bierguod mei op it liif it brief foar syn bern

en de natuer libben en dea oaninoar bynt,

hâldt de wrâld de siken yn…

Fryslân hat in soan ferlern.

Sander

Oerterp, winter 2017

út Nij Frisia, maart 2018