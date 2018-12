Galery Bax Kunst set it nije jier útein mei ekstra grutte eksposysje

Fan 5 jannewaris oant en mei 16 febrewaris binne der op mear leafst fjouwer lokaasjes keunstwurken te sjen fan de keunstner Jan Peter van Opheusden út Eindhoven. Der binne ek bylden te sjen fan de bekende keunstner Gerard Engels. In moaie attraksje foar de ynwenners fan Fryslân. Galery Bax Kunst is de organisator fan de grutte eksposysje.

De master fan it yntuïtive

Jan Peter van Opheusden, ‘de master fan it yntuïtive’ wennet en wurket yn Eindhoven. Hy omearmet in breed skala oan dissiplines lykas skilderjen, byldhouwen en ferskate grafyske techniken. Geregeld ûndernimt er stúdzjereizen nei lannen yn Europa, mar ek dêrbûten. Nei syn mega-útstalling yn 1998 ûnder it dak fan de Grande Arche yn Parys kriget Jan Peter’s wurk, ek yn grutter fermidden, hieltyd mear wurdearring. Underwilens is syn wurk wrâldwiid te finen yn grutte kolleksjes fan foaral partikuliere samlers. “De kleur is foar my eins noch mear bepalend as de foarm. Ik bín dy kleur. Om dy reden brûk ik hast nea pasteltinten mar meast primêre en konstrastearjende kleuren.”

Minisjeus ûntwikkele

Gerard Engels is in Nederlânske byldhouwer. Hy folge in oplieding ‘yndustrieel ûntwerpen’ oan de Akademy foar Yndustriële Foarmjouwing yn Eindhoven. Syn oplieding rjochte him neist it yndustrieel ûntwerpen op abstrakte foarmjouwing yn ferskate materialen lykas hout, keunststoffen en metalen. De keunstner is as byldhouwer autodidakt, en jout de foarkar oan figurative keunst, dêr’t syn hynders en minsklike figueren by abstrahearre binne. Syn bylden út brûns binne foarôf minisjeus ûntwikkele en fan alle kanten foarme, yn sketsen, trijediminsjonale foarstúdzjes of 3D-kompjûterûntwerp. Op himsels is eltse foarstúdzje op dy wize in artistike ekspresje.

Beide keunstners krigen al in protte ûnderskiedings en publikaasjes.

Keunstrûte yn Snits

Foar Galery Bax Kunst brekt wer in folpakt jier oan mei acht eksposysjes fan heech nivo. De earste eksposysje fan 2019 is fuortdaliks wer ien fan de grutste mei sa’n 75 keunstwurken op fjouwer lokaasjes yn Snits. Neist de eksposysje yn de Galery oan de Singel 82 is der wurk te sjen yn ferskate techniken yn it Keunstesintrum Atrium, Teater Snits en by Bloem en Styling Valentijn yn de binnenstêd. De lokaasjes binne op rinôfstân faninoar, der is foar besikers in kuierrûte beskikber.

De eksposysje duorret oant en mei 16 febrewaris 2019.

info@baxkunst.nl | www.baxkunst.nl