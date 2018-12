Fryske musea slute 2018 ôf mei absolút besikersrekôr

Museumfederaasje Fryslân en de Fryske musea sjogge werom op in poerbêst kultureel haadstêdjier dat in protte hichtepunten mei him meibrocht. Neffens de earste tellingen fan Museumfederaasje Fryslân hawwe de musea it ôfrûne jier yn totaal sa’n 1.374.202 besikers ûntfongen, in absolút besikersrekôr.

Yn 2016 berjochte de Museumfederaasje dat de grins fan ien miljoen besikers oerskrieden wie, ferline jier bleau dat op peil, mar dit jier is in wiere útsjitter. In plom foar alle meiwurkers en frijwilligers dy’t de besikers ûntfange mochten en rûnliede yn de musea dy’t Fryslân ryk is. Dat it kulturele haadstêdjier LF2018 in bydrage levere hat oan de hegere besikersoantallen is seker opfallen.

Alve fonteinen

Troch de komst fan de 11fonteinen hawwe in protte musea yn de stêden oanjûn ekstra besikers ûntfongen te hawwen. Sa mocht Museum Stedhûs Sleat sawat 25% mear besikers ûntfange (4.500). Yn Drylts is de fontein deunby it Museum Houtstêd Drylts pleatst en wie der in protte oanrin. Houtstêd Drylts iepene de doarren op 21 april 2018 en hat 4.100 besikers ûntfongen.

Frysk Museum Ljouwert

It Frysk Museum yn Ljouwert luts yn it Kulturele Haadstêdjier 2018 mear besikers as ea. Mar leafst 350.000 besikers besiten it museum, hast twa kear safolle as it foarige rekôr út 2016 (175.977). It hege tal besikers is foaral te tankjen oan de kaskreakers Escher op reis en Mata Hari: de mythe en it famke, dêr’t 92.781 besikers op ôfkamen (wêrfan 57.000 yn 2018). It museum slút 2018 ôf mei Rembrandt & Saskia: Leafde yn de Gouden Iuw.

Keninklik Eise Eisinga Planetarium Frjentsjer

It Keninklik Eise Eisinga Planetarium hat yn 2018 in absolút rekôr helle: it museum ferwachte dit jier op 64.000 besikers út te kommen. “Dat is foar it grutste part te tankjen oan LF2018, de fonteinen ynbegrepen. Hichtepunten wiene it sympoasium yn novimber en it positive advys fan de minister oer de Wrâlderfgoedstatus”, seit direkteur Adrie Warmenhoven.

Museum De Grutterswinkel Ljouwert

Museum De Grutterswinkel seach in ferdûbeling yn de besikersoantallen fan 2018 neffens in jier earder. Dit jier rûst it museum yn totaal 28.500 besikers ûntfange te sillen. De ferklearring is LF2018. Mei as hichtepunt foar it museum de nije útstalling oer de Amsterdamske Skoalle.

De Krûdhof Bûtenpost

De Krûdhof wie mei it bijeprogramma Silence of the Bees ien fan de haadûnderdielen fan LF2018. Dat makke 2018 foar harren ta in hiel bysûnder en weardefol jier, dêr’t se sawol nasjonaal as ynternasjonaal by yn de belangstelling stiene. De Krûdhof en it IIstidemuseum mochten 21.732 besikers ûntfange.