Friezen betelje krystynkeapen faak mei jild fan sparrekken

Yn Fryslân wurde ynkeapen foar de feestdagen faker as yn trochsneed finansiere troch in sparrekken. Dat docht bliken út in grut ûndersyk fan Geldshop. De yntermediêr yn konsumptyf kredyt ûnderfrege 1.371 konsuminten om nei te gean oft en hoe’t de feestdagen fierd wurde en hoe’t de oankeapen dêrfoar betelle wurde.

Hoe’t Nederlanners sinteklaas- en krystynkeapen finansierje

De measte Nederlânske konsuminten (79,9%) betelje de Sinteklaas- en krystynkeapen fan de reguliere betelrekken mei in posityf saldo. Der binne lykwols ek in protte minsken dy’t de oankeapen foar de feestdagen op in oare wize finansierje (moatte). Sa betellet 11,5% fan de ûnderfrege minsken de oankeapen foar Sint en/of Kryst fan in betelrekken mei in readstân.

3.3% keapet guod foar de feestdagen op ôfbetelling en 2,7% lient jild fan in jildferstrekker of fan ien yn de famylje, freonen of kunde. In snoade manier fan ‘finansierjen’ foar de feestdagen blike segelboekjes te wêzen: 4,2% jout oan dat foar de feestdagen as de wichtichste manier fan finansierjen te brûken.

Minsken yn Fryslân brûke sparrekken foar Kryst

Der binne op provinsjaal nivo grutte ferskillen yn de wize fan finansierjen fan de ynkeapen foar Sinteklaas en Kryst. Sa docht bliken dat ynwenners út Seelân relatyf it faakst segeltsjes sparje om sa harren sint- en krystynkeapen te beteljen, en minsken yn Limburch relatyf it faakst read te stean (11% yn ferliking mei it lanlik gemiddelde). Yn Noard-Brabân betelje minsken relatyf faak mei in kredytkaart (12% faker as it lanlik trochsneed).

Friezen sette yn ferhâlding it faakst jild op in sparrekken om dêr de ynkeapen foar de feestdagen mei te finansierjen (14% faker as it lanlik trochsneed).

Besjoch de ûndersyksside foar mear ynformaasje.