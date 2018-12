Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (47)

Freegje it!

Stel dat in freon midden yn ’e nacht by dy delkomt en seit:

“Kinst my trije breaen liene, want ik ha ûnferwachts famylje op besite krige en ik haw gjin iten yn ’e hûs.”

Soe dy freon dan sizze:

“Jou dy ôf! De doar is al op slot, de bern sliepe en ik lis mei de frou ek al op bêd. Ik kom der net ôf om dy iten mei te jaan.”

Ik bin der wis fan: as er der nét ôf komt en it dy jout omdat er dyn freon is, dan docht er it wol asto it mei klam fregest.”

Ik ried dy oan om krekt sa te dwaan. Do hast ommers in freon foar it libben, ien dy’t altyd nei dy harket en foar dy klear stiet, nammentlik ús Heit dy’t yn ’e himel is.

Freegje en do silst krije. Sykje en do silst fine. Slaan op ’e doar en do wurdst deryn litten. Want al wa’t freget, sil krije. Al wa’t siket, sil fine. Al wa’t op ’e doar slacht, sil ynlitten wurde.

Bisto in heit dy’t syn soan in stien jaan sil, as er dy om brea freget? Of as er dy om fisk freget, jousto him dan barchjeblommen? Of in kikkert yn stee fan in aai?

Asto dus, swak en ferkeard ast bist, goede dingen oan dyn bern joust, safolleste mear sil dyn Heit yn ’e himel de hillige Geast jaan oan wa’t derom freget.

De foargeande ôfleveringen binne fan 3 febrewaris 2018 ôf hieltyd op sneon op It Nijs publisearre.

