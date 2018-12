Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (46)

Maria en Marta oan it wurd

Ik kom yn in doarp by twa susters, Maria en Marta. Ik set my del op in stoel en Maria giet njonken my op ’e flier sitten om nei my te harkjen. Marta lit har yn beslach nimme troch it betsjinjen fan ’e gasten. Op in stuit komt se efkes nei ús ta en seit:

“Master, jouwe Jo der neat om dat myn suster my allinnich al it wurk dwaan lit? Sis har dat se my helpe moat.”

Ik antwurdzje:

“Wat makkesto dy drok oer alle dingen! Der is altyd mar ien ding fan it heechste belang. Marta hat it bêste part keazen en it sil net fan har weinommen wurde.”

Mear ynformaasje oer Roman fan in hielmaster is te finen op https://www.elikser.nl/roman-fan-in-hielmaster-roman-van-een-geneesheer.htm.