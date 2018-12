Eksposysje houtfiken yn gemeentehûs Bûtenpost

Fan 7 jannewaris o/m 29 maart 2019 binne yn it gemeentehûs yn Bûtenpost kleurehoutfiken fan Marjolein Terwindt-Wetterauw út Oostwold (Grinslân) te sjen. It is de earste útstalling fan fjouwer yn it jubileumjier fan de Stichting Keunstkrite Twizel mei it tema ‘Keunst ferbynt’.

Marjolein Terwindt-Wetterauw (Epe, 1957) studearre yn 1985 ôf fan de Akademy Minerva yn Grins yn de fakken skilderjen en grafyk. Hja leit de latte heech, har wurk tsjûget fan grutte kwaliteit en hja eksposearret geregeld yn binnen- en bûtenlân. Marjolein Terwindt-Wetterauw is in bekende noardlike keunstner en grafykdosint by VRIJDAG (foarhinne Sintrum foar de Keunsten) yn Grins. Hja is oansletten by HOLT, de feriening fan noardlike heechprinters. Oer har wurk leit se út: “In houtfyk meitsje is ambachtlik wurk dêr’t men rêstich de tiid foar nimme moat. Men begjint mei in tekening, dy’t oerset wurdt op in planke. Mei gutsen en messen wurde parten fan de plank leger makke, de planke wurde ynrôle mei printinket en op de printparse ôfprinte op moai Japansk papier.

Fan deselde ôfbylding wurde meastal ferskate eksimplaren printe. De oplage leit tusken de fiif en tweintich. Dêrtroch is in houtfyk makliker te beteljen as in skilderij of tekening dêr’t mar ien eksimplaar fan makke is. It fijne fan de technyk is dat it wjerstribbige hout in eigen karakter oan de foarstelling jout. Nerven en oasten binne sichtber yn de ôfdruk en bepale mei it byld. De ferskillende soarten inket binne meastal transparant en tear. De ûnderwerpen binne hast altyd figuratyf. Lânskippen, bisten of foarwerpen dy’t op de ien of oare wize in moai of nijsgjirrich byld opleverje troch harren foarmen of kleuren.” De printen hawwe ferskate formaten, fan 5×5 sm oant 80×80 sm.

De Keunstkrite keas foar dizze eksposysje om’t it wurk fan Marjolein Terwindt-Wetterauw tige goed past yn it jier- en jubileumtema foar 2019 ‘Keunst ferbynt’. Houtprint is ien fan de âldste foarmen fan keunst. It is in yntinsyf proses dêr’t lichem en geast by gearwurkje om ta in goed resultaat te kommen. It fysike houtsnijen en ôfdrukken op de printparsen is swier wurk. It proses freget in protte geduld om ta in goed resultaat te kommen. Marjolein brûkt de âlde technyk om foarstellings út ús tiid en omjouwing wer te jaan út har eigen ynterpretaasje wei. De bylden binne ferfine en werkenber. Der wurde op ferskate lagen ferbinings makke tusen keunstner en besiker en tusken ambacht en keunst. Mear ynformaasje oer Marjolein, har wurk en har kursussen is te finnen fia de webside fan de Keunstkrite.

Eksposysjeadres: Stasjonsstrjitte 18, 9285 NH Bûtenpost. Iepeningstiden: moandeis o/m freeds fan 09.00 oant 12.00 oere en fan 13.00 oant 16.30 oere. Eksposysjes yn it gemeentehûs fan Achtkarspelen wurde organisearre troch de Stichting Keunstkrite Twizel. Mear ynformaasje fia www.keunstkrite.nl.