Brêgebouwersbokaal foar boargemaster Waanders

Boargemaster Marga Waanders krige 21 desimber fan Present Noordwest Friesland de brêgebouwersbokaal. Dy is bedoeld as in oanmoediging om yn Noardwest Fryslân bedriuwslibben, ûnderwiis, oerheid, ferieningen en (frijwilligers)organisaasjes en ynwenners mei-inoar yn ferbining te bringen.

Anja Schilder, dy’t út namme fan de organisaasje de bokaal oerlange, lokwinske de boargemaster mei de wurden: “U bent een vrouw met enorm veel bestuurlijke ervaring, die kan bemiddelen tussen verschillende partijen. Met uw daadkracht, betrokkenheid en deskundigheid begint u aan de taak die voor u ligt: gemeente Waadhoeke maken tot krachtige gemeente. Een bloeiende en warme gemeente, waarin ruimte is voor groei. Wij van Present zijn er trots op dat u nu naast onze burgermoeder ook onze bruggenbouwer bent! Gefeliciteerd met deze titel!”

Present wol minsken, organisaaasjes en inisjativen dy’t ferbinend yn de mienskip wurkje ûnder de oandacht bringe. De bokaal giet alle moannen nei immen dy’t him of har ynset foar sosjale koheezje yn de mienskip. Nei fjouwer wike giet er wer nei in oar. Troch de bokaal yn ûntfangst te nimmen docht men automatysk mei oan de wedstriid foar Brêgebouwer fan it jier. Op dy wize wol Present Noordwest Friesland bouwe oan in mienskip dêr’t minsken yn nei-inoar omsjogge.

It ferhaal fan de Reis fan de bokaal is hjir te finen: https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/nieuws/de-reis-van-de-bokaal/