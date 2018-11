Ynternasjonaal ûndersyk nei de Nederlânske omgong mei Friezen

Dizze moanne ûndersiket de Rie fan Europa oft Nederlân de ôfrûne jierren wol genôch dien hat foar de Friezen. It ûndersyk heart by in fisitaasje dy’t om ‘e fjouwer jier dien wurdt. Nederlân is dêrta ferplichte op grûn fan it saneamde ‘Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden’. De iennichste offisjele nasjonale minderheid yn Nederlân binne de Friezen.

It webstee Neerlandistiek.nl hat in wiidweidige beskriuwing fan it ferdrach en de fisitaasje. Klik hjir om it te lêzen.