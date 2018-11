Westhoek Búttendyks wint Bildtse-Kultuurpriis

Sont 1986 wort de Bildtse-kultuurpriis útraikt en deuze priis is in al die jaren útgroeid ant ’n belangrike priis op ’t Bildt

Elk jaar buugt de sjury him over de inkommende nominasys fan ’t jaar, maar ok die fan de jaren derfoor worre metnommen. Ant eandsybeslút komt d’r dan ’n persoan of groep út die’t de Bildtse-Kultuurpriis wint.

De Bildtse-Kultuurpriis is dut jaar wonnen deur Westhoek Búttendyks. Na ’n foorberaiding fan drie jaar, waar ’t in septimber fan dut jaar aindlik soafeer. Westhoek Búttendyks liet kultuur op syn bêst sien met allegaar aktiviteiten in ‘e Westhoek, maar ok in St.-Jabik, met ’t openluchtspul ‘Silte Liefde’ as hoogtepunt. Niet allenig der kwammen ’n prot mînsen op ôf, maar ok foor op alle ândere aktiviteiten waar ’n prot belangstelling. Befoorbeeld foor de reüny en de eksposisy. Maar d’r waar nag feul meer te beleven. Te feul om alles hier te noemen. Ja, donderdeg 7 ant en met sundeg 9 septimber 2018 waar de Westhoek de place to be, ’t plak om te wezen!

De priis sil op 14 desimber 2018 útraikt worre in dorpssintrum Ons Huis in St.-Anne.