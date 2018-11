Wenweinbewenners huffe wethâlder yninoar

In wethâlder fan de Drintske gemeente Coevorden is woansdei by in besikte oan in wenweinkamp yninoar huft. Hy kaam dêr nei oanlieding fan klachten oer smoargens.

Wethâlder Jan Zwiers woe mei bewenners fan it kamp yn it doarp Stienwyksmoer prate. Omwenners hiene deroer klage dat de kampbewenners safolle rotsoai meitsje soene. Doe’t Zwiers yn Stienwyksmoer oankaam, waard er oanfallen troch ien fan ‘e wenweinbewenners. Hy rûn in blau each op. Syn bril en klean binne skansearre. De dieder is fan ‘e plysje oanhâlden wurden.