Waarpraatsje: woansdei ek myld

DE JOUWER – Nei in útsûnderlik waarme novimberdei (yn De Bilt waard de waarmste dei yn in slachtmoanne ea optekene) is it ek woansdei noch myld.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei binne der opklearringen. By in swakke oant matige súdeastewyn wurdt it om de 7 graden hinne. Woansdei is der earst sinne, mar geandewei rekket de loft berûn en letter op ’e middei en yn de jûn kin it (wat) reine. De matige wyn komt út it suden. By de kust lâns wurdt de wyn frij krêftich oant krêftich. Mei 13 graden is it noch hieltyd myld foar de tiid fan it jier.

Tongersdei bliuwt it drûch mar wurdt it wat minder ‘waarm’.

Jan Brinksma