Waarpraatsje: wiete moandei

DE JOUWER – Nei in ritich wykein wurdt it moandei noch net better. It sil sels in (hiel) skoft reine.

Yn ’e nacht fan snein (sneintejûn kinne der noch inkelde buien falle, miskien wol mei tonger) op moandei binne der earst opklearringen. Letter rekket de loft berûn. De sudewyn is swak oant matich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn.

Moandei is de loft berûn en sil it, nei alle gedachten, in hiel skoft reine. De wyn is swak oant matich en komt út ferskate rjochtingen. Letter op ’e dei giet de wyn nei it suden oant súdwesten en hellet er by de kust lâns wat oan. It wurdt 11 graden.

Fan tiisdei ôf knapt it waar op.

Jan Brinksma