Waarpraatsje: tiisdei inkelde buien

DE JOUWER – Nei in, foar in part, ferreinde moandei wurdt it fan tiisdei ôf allegear wat better.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Der kin ek in bui falle. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt om de 6 graden hinne.

Tiisdei wikselje bewolking en sinne inoar ôf. Der kinne ek noch inkelde buien falle. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. Yn de rin fan ’e dei jout de wyn him wat del. It wurdt 10 graden.

Fan woansdei ôf is it wer drûch en earst noch frij myld.

Jan Brinksma