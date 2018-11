Waarpraatsje: rêstich wykein

DE JOUWER – Nei in kreaze freed sjocht it waar der foar it wykein ek kreas út.

Yn ’e nacht fan freed op sneon binne der opklearringen en kin der op guon plakken damp ûntstean. De wyn is swak en komt út it suden. By de kust lâns en boppe de Iselmar komt de wyn út it súdwesten en is matich. De temperatuer leit tusken it friespunt en 4 graden boppe nul.

Sneon skynt de sinne flink, mar der is sa út en troch ek wat hege bewolking. De wyn giet nei it súdeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt 9 graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar. Der is, nei alle gedachten, wat minder sinne mar it bliuwt drûch. It wurdt om de 10 graden hinne.

Nei it wykein hâldt it rêstige en drûge hjerstwaar oan. It wurdt sels noch wat mylder.

Jan Brinksma