Waarpraatsje: rêstich hjerstwaar

DE JOUWER – Nei in kreaze woansdei bliuwt it foarearst rêstich en drûch hjerstwaar.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen en kin damp ûntstean. By in swakke oant matige súdeastewyn wurdt it tusken de 2 en 6 graden.

Tongersdei kin it earst noch dampich wêze mar letter sille wy de sinne, nei alle gedachten, ek sjen. De easte- oant súdeastewyn is swak oant matich. It wurdt 11 graden.

Fan freed ôf wurdt it stadichoan (in stik) kâlder.

Jan Brinksma