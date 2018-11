Waarpraatsje: rêstich en myld

DE JOUWER – Nei in kreas wykein bliuwt it foarearst rêstich novimberwaar.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is it helder. Der kin op in soad plakken damp úntstean. By in swakke eastewyn wurdt it om de 4 graden hinne.

Moandei hâld in skiere waar mei kâns op damp, nei alle gedachten, lang oan. Letter op ’e dei soe de sinne him noch (efkes) sjen litte kinne. De wyn is swak en komt op ’e nij út it easten. It wurdt 8 graden.

Nei moandei bliuwt it rêstich en myld hjerstwaar.

Jan Brinksma