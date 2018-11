Waarpraatsje: myld foar de tiid fan it jier

DE JOUWER – Nei in skiere moandei is de kâns op (wat) sinne tiisdei frij grut. It is boppedat myld foar de tiid fan it jier.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei binne der opklearringen en kin der op guon plakken damp úntstean. By in swakke oant matige súdeastewyn wurdt it om de 4 graden hinne.

Tiisdei sil de sinne, nei alle gedachten, goed te sjen wêze, mar hoefolle is noch ûnwis. Der is ek hege bewolking. De wyn komt út it súdeasten en is matich. It wurdt tusken de 12 en 14 graden.

Woansdei sil it miskien wat reine. It bliuwt wol oan de mylde kant.

Jan Brinksma