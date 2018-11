Waarpraatsje: kâns op damp

DE JOUWER – It wie tongersdei rêstich hjerstwaar en dat bliuwt it foarearst ek.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it frij helder en kin der op in soad plakken damp ûntstean. De wyn komt út it súdeasten en is swak oant matich. Mei temperatueren om it friespunt hinne, wurdt it in kâlde nacht.

Freed kin it earst noch dampich wêze. Yn ’e rin fan ’e moarn en de middei sil de sinne skine. By in swakke súdeastewyn wurdt it 10 graden.

Fan sneon ôf wurdt it kâlder.

Jan Brinksma