Waarpraatsje: kâlder

DE JOUWER – Nei in freed mei in soad sinne, sjocht it wykein der ek sinnich út.

Yn ’e nacht fan freed op sneon is it helder mar wat bewolking of damp is ek net hielendal útsletten. By in swakke oant matige eastewyn wurdt it om de 2 graden hinne.

Sneon skynt de sinne mar (wat) lege bewolking is yn Fryslân net útsletten. De wyn komt út it easten en is matich. It wurdt 6 graden.

Snein feroaret der net folle oan it rêstige hjerstwaar. De sinne skynt flink en by in matige noardeastewyn wurdt it op ’e nij om de 6 graden hinne. Yn de nacht fan sneon op snein kin it op guon plakken in graadsje frieze.

Fan moandei ôf wurdt it noch wat kâlder. Boppedat is der mear bewolking en letter yn ’e wike is der kâns op wat delslach.

Jan Brinksma