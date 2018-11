Waarpraatsje: gewoan novimberwaar

DE JOUWER – It bliuwt foarearst myld en in bytsje ritich.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. De wyn giet fan it suden nei it westen en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt om de 7 graden hinne.

Freed wikselje opklearringen en hingelwolken inoar ôf. Der kin ek noch in bui falle. De wyn komt út it súdwesten en is matich. By de kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt 9 graden.

It wykein sjocht der goed út. It it is rêstich en drûch en boppedat sille wy de sinne grif ek sjen.

Jan Brinksma