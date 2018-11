Waarpraatsje: freed noch kreas

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze tongersdei is it ek freed noch kreas hjerstwaar.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, mar in opklearring is net útsletten. It bliuwt, nei alle gedachten, drûch. Op guon plakken soe wol wat damp ûntstean kinne. De wyn giet nei it easten en is swak oant matich. It wurdt om de 5 graden hinne.

Freed is de loft earst berûn, mar geandewei is de sinne ek te sjen. De matige wyn komt út it súdeasten. It wurdt 12 graden.

Yn it wykein is it ritich. Boppedat bliuwt it net drûch. Kâld wurdt it net.

Jan Brinksma