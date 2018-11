Waarpraatsje: drûch

DE JOUWER – Nei noch in pear buien op tiisdei, steane wy oan it begjin fan in nije lange drûge perioade. Boppedat wurdt it stadichoan kâlder.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De súdwestewyn is swak oant matich. Letter giet de wyn nei it suden. It wurdt tusken de 5 en 8 graden.

Woansdei skynt de sinne, mar der is ek hege bewolking. De sude- letter súdeastewyn is matich. It wurdt 10 graden.

Tongersdei en freed is it noch frij myld. Fan sneon ôf wurdt it kâlder.

Jan Brinksma