Waarpraatsje: berûne loft

DE JOUWER – Nei in strieljend mar wol kâld wykein, feroaret it waar stadichoan. Der komt mear bewolking.

Yn ’e nacht fan snein op moandei rekket de loft berûn en op guon plakken soe it in bytsje reine kinne. De wyn komt út it noardeasten en is matich. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It wurdt om de 3 graden hinne.

Moandei is de loft berûn en is der kâns op in lyts buike. De wyn komt op ’e nij út it noardeasten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 6 graden.

Tiisdei is it skier en kâld.

Jan Brinksma