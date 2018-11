Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen sekuer mei registraasje persoansgegevens

Ut ûndersyk blykt dat ien op de trije gemeenten it proses oangeande de registraasje fan persoansgegevens fan ynwenners net op oarder hat. Steatssekretaris Knops fan Ynlânske Saken hat dêr syn noed oer útsprutsen. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hawwe de registraasje goed foarinoar.

Basisregistraasje fan persoanen

Gemeenten hawwe de ferantwurdlikheid om persoansgegevens fan ynwenners by te hâlden yn de BRP, de Basisregistraasje Persoanen. Dêr stiet bygelyks yn wannear’t immen trout, in bern kriget en ferhuzet. Dat is net allinnich fan belang foar de gemeente sels, mar organisaasjes lykas de belestingtsjinst, útkearingsynstânsjes, soarchferzekerders en DUO meitsje dêr ek gebrûk fan.

Utslach Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Yn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is ek in ûndersyk dien nei de sekuerens fan de registraasje fan persoansgegevens. Ut de resultaten blykt dat beide gemeenten dy tige goed op oarder hawwe. De gemeenten fine it wichtich dat de gegevens doge en geane dermei troch om dêr omtinken oan te jaan.

De resultaten fan it ûndersyk binne hjir te finen: https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2018/10/resultaten-zelfevaluatie-bpr.pdf