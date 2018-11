Two Frisian Draughts tournaments in Europe on 11 November 2018

Snein 11 novimber waarden yn Europa mar leafst twa toernoaien Frysk damjen holden, ien yn ’e Tsjechyske haadstêd Praach, en ien yn Aosta, hielendal yn it noardeasten fan Itaalje.

It toernoai yn Praach wie it twadde kampioenskip fan Tsjechië Frysk Damjen, mei seis dielnimmers. Václav Křišta, in earsten promotor fan it Frysk Damjen en al jierren fêste gast by toernoaien yn Fryslân, wûn it toernoai mei 5 punten út 5 wedstriden.

De oare dielnimmers en har punten:

2 Jiří Sysel 4

3 Petra Dušková 3

4 Martin Plesnivý 2

5 Lumír Gatnar 1

6 Hana Kotinová 0

It toernoai yn Aosta wie it Italiaanske kampioenskip FRYSK!: damjen neffens de Fryske regels, mei fiif skiven foar elke spiler. Yn Italië is jeugdtrainer Paolo Faleo de grutte foaroanman fan it Fryske Damjen.

Dit toernoai waard wûn troch Elia Cantatore, dy’t ek al ferskate kearen yn Fryslân west hat te spyljen, mei 4½ punt út 7 wedstriden.

Oare dielnimmers en einstân:

2 Davide Tamborin 4

3 Andrea Peirano 4

4 Davide Zhou 4

5 Francesco Zappia 3½

6 Federico Giacosa 3

7 Yassin Ghdhbani 2½

8 Mattia Bardi 2½

9 Alessio Lucia 2

10 Ryan Ghodhbani 2

11 Lorenzo Schifino 1

Dat betsjut dat Elia Cantatore him pleatst hat foar it Fjirde Wrâldkampioenskip FRYSK! yn Frjentsjer op snein 3 maart 2019.