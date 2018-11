Tsientallen ramptoeristen krije boete nei filmjen ûngelok A58

De plysje hat tsientallen automoblisten bekeurd dy’t foto’s makke ha fan in ûngelok op de A58 by Etten-Leur. Hja moasten oer de flechtstripe ride, om’t de rydstripen blokkearre wiene, en makken doe mei mobile telefoans foto’s en filmkes fan it ûngelok. Filmjen op de iepenbiere wei is net ferbean, mar it brûken fan in snoadfoan ûnder it autoriden wol.

“By de ôfhanneling is 45 kear bekeurd foar bestjoerders dy’t it nedich fûnen om fan it ûngelok foto- of filmopnamen te meitsjen”, skriuwt de plysje op Twitter. In frachtwein ried freed troch de middenfangrail en belâne op ’e sydkant. Dat feroarsake in ravaazje. De wei wei oerenlang yn beide rjochtingen ôfsletten.