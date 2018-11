Tagong natuergebiet Diakonievene by Nijeberkeap opknapt

By Nijeberkeap is de fernijde yntree ta it natuergebiet Diakonievene juster yn gebrûk nommen. Mei mear parkearplakken oan de Alberdaleane, in nij ynformaasjepaniel en lanlike (picknick)bankjes is it gebiet tagonkliker makke. Dat koe troch de finansjele stipe fan it Groen en Fit Collectief fan De Friesland Zorgverzekeraar.

De Diakonievene is in natuergebiet ticht by Nijeberkeap mei in soad natuerskjintme en in rike skiednis. By âlds waard de feanrike grûn brûkt foar turfgraverij. De earmesoarch fan de tsjerke woe dat de pleatslike befolking winterdeis net yn ’e kjeld siet. Mei dêrtroch is yn dat gebiet fean opgroeven. De puozzen dy’t dêrtroch ûntstiene binne ôfhinklik fan reinwetter. Dy puozzen en de heide lûke bisten lykas de njirre, de ringslang en alderhande soarten fan kikkerts oan. Underskate fûgelsoarten fine dêr in briedplak.

Om it yn de bûtenlucht bewegen fan minsken it hiele jier troch te stimulearjen is it gebiet mei help fan De Friesland tagonkliker makke. Hans Rinsma droech út namme fan dy soarchfersekerder de yntree oer oan projektlieder Ane Zijlstra fan It Fryske Gea.

Koarte en lange kuiers

Neist de Diakonievene leit it natuergebiet Dellebuorsterheide. Beide gebieten slute goed opinoar oan en binne tige gaadlik foar in kuier. By de yntree wei kin men sawol in koarte as in langere kuiertocht meitsje troch de beide natuergebieten.

Foto’s © It Fryske Gea, Elske van der Kooi