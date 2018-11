Strideraasje om winkelsnein yn Grins is oer

De strideraasje yn it Grinzer winkelsintrum Paddepoel is foarby. Sûnt 2014 wiene winkellju yn it gebou deilis mei de feriening fan eigners. Dy woe dat de winkels sneins ek iepen wiene. Foar guon lytse ûndernimmers frege dat tefolle ynspanning, mar de eignersferiening joech gjin belies en lei oan winkels dy’t ticht wiene in swiere boete op. In lytse fytsmakker krige sa’n grutte boete dat it bestean fan syn saak nuodlik waard. De saak helle de ôfrûne jierren geregeldwei it nasjonale nijs. It Nijs berjochte der ek oer: hjir en hjir.

De NOS docht te witten dat de gemeente Grins de eignersferiening ûnder druk set hat om him fleksibeler op te stellen. De útwreiding dêr’t it winkelsintrum op hopet waard gjin tastimming foar jûn salang’t it skeel net út ‘e wei wie. Yn in nij statút lit de feriening de leie no los. Wurdfierder Dick Maans seit: “We laten het nu maar gewoon aan de winkeliers over wanneer ze opengaan. Zo gebeurt het in heel Groningen.”