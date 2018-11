Strange maatregels by Sinteklaasyntocht

Wa’t nei de Sinteklaasyntocht yn Zaandam ta wol, kriget skielk licht it idee dat er op Skiphol is of in rûnlieding kriget troch in kearnsintrale. De gemeente Zaandam wol mei deteksjepoartsjes, fûillearaksjes en kontrôle fan tassen foarkomme dat besikers harren misdrage. Oanmelde demonstranten foar en tsjin Swarte Pyt binne wolkom, mar hja wurde op fêste plakken fier útinoar delset. Flessen en droanen (lytse radiografyske bestjoerbere fleanmasyntsjes) binne strang ferbean.

De demonstranten wurde pleatst yn fekken achter stekken. Hja moatte harren yn it foar oanmelde en hja moatte sels soargje foar befeiligers dy’t de oarder hanthavenje. Drugs en alkohol yn ‘e demonstraasjefekken binne strang ferbean.